Срок обучения в вузах Азербайджана по туристическим специальностям предложили сократить с четырех до трех лет. Это позволит быстрее готовить специалистов для отрасли, которая нуждается во все большем количестве квалифицированных кадров.

С такой инициативой выступил депутат Гёйданиз Гахраманов на заседании Милли Меджлиса.

По его словам, туристический сектор Азербайджана активно развивается, а рост числа иностранных гостей повышает спрос на специалистов в сфере туризма и обслуживания.

Депутат считает, что трехлетнее обучение поможет молодым людям быстрее выйти на рынок труда, а предприятиям туристической отрасли — оперативнее находить подготовленные кадры. По его мнению, пересмотр продолжительности обучения может стать одним из способов решения кадрового вопроса в туристическом секторе.