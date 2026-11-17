The Economist представил обложку спецвыпуска The World Ahead 2027, посвящённого главным угрозам и событиям следующего года.

Журнал предупреждает о возможных политических потрясениях, финансовых кризисах и рисках, связанных с искусственным интеллектом.

Среди ключевых тем — борьба за политическое наследие президента США Дональда Трампа, кризис рынка государственных облигаций, рост долгов развитых стран, последствия войны с Ираном и обострение ситуации вокруг Тайваня.

В Европе особое внимание уделено президентским выборам во Франции: возможная победа Марин Ле Пен, по оценке авторов, может вызвать политические и финансовые потрясения.

Обложка также вызвала активные обсуждения в соцсетях. Пользователи пытаются найти в её символах намёки на масштабную кибератаку, банковский кризис и возможное столкновение России и НАТО. Однако эти трактовки не являются официальными прогнозами журнала.

Спецвыпуск The World Ahead 2027 войдёт в номер от 21 ноября, а отдельное печатное издание поступит в продажу 26 ноября.