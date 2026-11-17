В Шекинском и Гахском районах Азербайджана десятки населенных пунктов до сих пор не обеспечены природным газом. В частности, в Шеки без газоснабжения остаются 20 населенных пунктов, а в Гахе — 35.

Проблему на пленарном заседании Милли Меджлиса поднял депутат Али Масимли.

Он обратил внимание на сложную ситуацию в селе Шин Шекинского района и призвал завершить его газификацию уже в текущем году. Также депутат предложил ускорить работы в селе Гашгачая и других населенных пунктах Гахского района.

По мнению Масимли, экономия бюджетных средств на газификации не должна оборачиваться дополнительными расходами и экологическим ущербом для населения.

«Если провести анализ, то экономия, полученная за счет отказа от газификации этих населенных пунктов, значительно меньше ущерба, который наносится окружающей среде и людям», — отметил депутат.

Он призвал соответствующие ведомства принять необходимые меры для решения проблемы.