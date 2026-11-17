Вьетнам придаёт особое значение отношениям с Азербайджаном, рассматривая его как важного стратегического партнёра, занимающего значимое геостратегическое положение на Кавказе и выступающего мостом между Европой и Азией.

Об этом заявил посол Вьетнама в России и Азербайджане Данг Минь Кхой в интервью Вьетнамскому информационному агентству (VNA) в преддверии официального визита президента Ильхама Алиева во Вьетнам, который состоится 19–21 ноября.

По словам дипломата, предстоящий визит станет новой вехой в истории традиционной дружбы между двумя государствами и придаст дополнительный импульс развитию стратегического партнёрства, охватывающего политику, экономику, торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт и гуманитарную сферу.

«Партия, государство и народ Вьетнама неизменно придают большое значение отношениям с Азербайджаном — партнёром, занимающим важное геостратегическое положение в Кавказском регионе и выступающим мостом между Европой и Азией», — подчеркнул посол.

Он отметил, что Ханой заинтересован в использовании взаимодополняющих преимуществ двух стран для расширения экономических и транспортных связей между Юго-Восточной Азией, Кавказом, Центральной Азией и соседними регионами.

«Вьетнам стремится сотрудничать с Азербайджаном, чтобы использовать взаимодополняющие преимущества двух стран и расширять связи между Юго-Восточной Азией, Кавказом, Центральной Азией и соседними регионами», — заявил дипломат.

По его оценке, торговля и инвестиции должны стать одними из главных движущих сил стратегического партнёрства. Вьетнам обладает значительным потенциалом в производстве сельскохозяйственной и рыбной продукции, потребительских товаров, продукции перерабатывающей промышленности и электроники.

При этом Азербайджан благодаря своему географическому положению способен стать важным звеном в продвижении вьетнамских товаров на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы.

В свою очередь, Вьетнам может выступить воротами для азербайджанских товаров и компаний на рынок Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), открывая дополнительные возможности для расширения торгового и инвестиционного присутствия Азербайджана в регионе.

Для реализации этого потенциала посол предложил активизировать торговое сотрудничество, организовывать совместные бизнес-форумы, ярмарки и выставки, а также поощрять установление прямых контактов между предпринимательскими кругами двух стран.

Отдельное внимание дипломат уделил транспортно-логистическому потенциалу Азербайджана. По его словам, республика играет важную роль в международных транспортных коридорах, связывающих Азию и Европу. Вьетнам, в свою очередь, занимает стратегическое положение в Юго-Восточной Азии, располагая активно развивающейся системой морских портов и широкой сетью международных торговых связей.

В этих условиях Баку и Ханой могут изучить возможности развития транспортных маршрутов, совершенствования логистических механизмов и сотрудничества в области цепочек поставок. Такое взаимодействие, по мнению посла, позволит облегчить двустороннюю торговлю и укрепить экономические связи между регионами.

Ещё одним перспективным направлением Данг Минь Кхой назвал энергетику. Он подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным опытом в разведке, добыче и переработке нефти и газа, тогда как Вьетнам заинтересован в развитии собственного энергетического сектора, укреплении энергетической безопасности и переходе к новым источникам энергии.

В частности, стороны могли бы расширить сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и вьетнамской группой Petrovietnam в сфере поставок сырой нефти, геологоразведки, добычи, нефтегазопереработки, нефтехимии и технических услуг. Кроме того, дипломат указал на возможности совместной работы в области возобновляемой энергетики.

Посол напомнил, что отношения между двумя странами имеют глубокие исторические корни. Важную роль в их развитии сыграли визит президента Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и поездка общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году.

Новый этап двустороннего взаимодействия начался после государственного визита генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан в мае 2025 года, когда отношения были выведены на уровень стратегического партнёрства.

С тех пор, по словам дипломата, укрепилось политическое доверие, активизировались контакты на высоком уровне, расширилось сотрудничество в экономике, оборонной промышленности, энергетике, транспорте и гуманитарной сфере.

Вместе с тем посол признал, что масштабы экономического, торгового и инвестиционного взаимодействия пока не соответствуют потенциалу двух государств. Именно поэтому, подчеркнул он, сторонам необходимо переходить от обсуждения возможностей к реализации конкретных программ и проектов с чёткими приоритетами, партнёрами и дорожными картами.

Для этого следует эффективнее использовать существующие двусторонние механизмы, прежде всего Межправительственную комиссию по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, совершенствовать правовую базу и устранять препятствия для бизнеса.

Данг Минь Кхой также отметил перспективы взаимодействия в сфере науки, технологий, инноваций, цифровой трансформации, высокотехнологичного сельского хозяйства, образования и подготовки кадров.

На международном уровне Вьетнам заинтересован в укреплении координации и взаимной поддержки с Азербайджаном в международных организациях и региональных форматах на основе уважения международного права и Устава ООН.

Посол выразил уверенность, что официальный визит президента Ильхама Алиева позволит руководителям двух стран укрепить политическое доверие, определить новые направления сотрудничества и согласовать конкретные шаги по реализации стратегического партнёрства.

По его словам, визит должен способствовать превращению общего стратегического видения в практические действия, придать новый импульс двусторонним отношениям и расширить сотрудничество в интересах народов Азербайджана и Вьетнама, а также мира, стабильности и развития в обоих регионах.