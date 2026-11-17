Ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали американскую радиолокационную систему на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщили в пресс-службе иранского корпуса.

В КСИР заявили, что операция стала ответом на продолжающиеся нарушения воздушного пространства Ирана американскими беспилотниками. Там также предупредили, что дальнейшее использование военных баз в регионе для действий против республики не останется без ответа, а ответственность за последствия возложили на командование армии США.

На фоне произошедшего МВД Бахрейна предупредило о возможной угрозе безопасности и призвало граждан и жителей сохранять спокойствие, проследовать в ближайшее безопасное место и следить за сообщениями через официальные каналы ведомства.

Ранее Иран сообщал о перехвате и посадке нескольких американских беспилотников MQ-1 и MQM-170 в районе Ормузского пролива.