В 2027 году Азербайджан планирует потратить 224 млн манатов на проведение международных мероприятий. Еще 25 млн манатов предусмотрено на членские взносы в международные организации. Общие расходы на международные отношения в следующем году составят 569 млн манатов.

Об этом заявил депутат Ризван Набиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, в следующем году Азербайджану предстоит принять ряд важных международных мероприятий и взять на себя председательство в нескольких организациях. В частности, срок председательства страны в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продлен еще на два года. Кроме того, Азербайджан будет председательствовать в Организации исламского сотрудничества.

В 2028 году в Азербайджане должен пройти саммит СНГ, а также саммит Европейского политического сообщества, в котором участвуют 47 государств.

«Азербайджан и впредь будет проводить активную и многопрофильную внешнюю политику. Перечень организаций, в которых наша страна будет председательствовать в 2027 и 2028 годах, наглядно это показывает», — отметил депутат.

Набиев также сообщил, что расходы на международные отношения в 2027 году увеличатся на 3,6% по сравнению с текущим годом.

В частности, на содержание дипломатических представительств Азербайджана за рубежом предусмотрено 230 млн манатов. Это на 15 млн манатов больше, чем в 2026 году.

Депутат связал увеличение расходов с расширением международной деятельности страны и подготовкой к проведению крупных мероприятий.

Отдельно он отметил развитие стратегического партнерства Азербайджана с другими государствами. По его словам, страна установила такие отношения с 30 государствами, в том числе с четырьмя странами «Большой семерки». В этом году соответствующие документы были подписаны с Германией, США и Великобританией.

Набиев подчеркнул, что новые соглашения открывают дополнительные возможности для сотрудничества, в том числе в сфере цифрового развития.