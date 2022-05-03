Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс считает, что высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о евреях и украинском лидере Владимире Зеленском является проявлением «низшей формы расизма, пропаганды и лжи».

«Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы подлой лжи», — заявил он.

Прайс выразил поддержку министру иностранных дел Израиля, который назвал высказывания Лаврова непростительными.

По мнению представителя Госдепа, заявление российского министра и поведение представителей российских властей «доказывает, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься».