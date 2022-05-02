На Новом городском кладбище в районе хутора Копанского в Краснодаре появилось не менее 26 могил военнослужащих, которых похоронили с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает издание 93.ru.

Журналисты обнаружили на кладбище участок для военнослужащих. На нем расположены три с половиной ряда могил, всего около 55 захоронений. В первом и втором ряду находятся могилы тех, кто умер в 2021 году. Далее — тех, кто умер в 2022 году.

6 из 26 родились в 1950–1960-е годы, еще часть — в 1930–1940-е годы. Но особого внимания заслуживают те, кто родился в 1970–2000-е годы — мы насчитали 11 могил. На большинстве из них висят портреты людей в военной форме либо с оружием. Могилы усыпаны еще свежими цветами, венками от Министерства обороны России. Над тремя могилами (возраст умерших — 37, 31 и 23 года) развеваются флаги ВДВ и ВМФ.

Как отмечает издание, на траурных лентах венков на этих могилах в том числе написано «В память от сослуживцев», «Донбасс», «Старлею», «От администрации Прикубанского округа». Также журналисты заметили много венков с пятиконечной звездой.

Работник кладбища рассказал 93.ru, что на специально выделенном участке для военнослужащих в последнее время хоронят тех, кого привезли «с Донбасса». Последнего из них, «еще совсем молодого», с почестями похоронили утром 30 апреля, сообщил он.