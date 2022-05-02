Россияне вывозят на гуманитарных конвоях трупы убитых жителей Мариуполя, утверждают местные власти.
Сначала военные пригоняют машины с гуманитаркой, а после на них же вывозят тела. «Так выглядит оптимизация логистики по-русски», — пишет мэрия.
Россияне вывозят на гуманитарных конвоях трупы убитых жителей Мариуполя, утверждают местные власти.
Сначала военные пригоняют машины с гуманитаркой, а после на них же вывозят тела. «Так выглядит оптимизация логистики по-русски», — пишет мэрия.
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