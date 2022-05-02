Россияне вывозят на гуманитарных конвоях трупы убитых жителей Мариуполя, утверждают местные власти.

Сначала военные пригоняют машины с гуманитаркой, а после на них же вывозят тела. «Так выглядит оптимизация логистики по-русски», — пишет мэрия.