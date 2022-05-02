Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде назвал антиисламские акции в Швеции и Дании наглядным доказательством призыва к ненависти на религиозной почве.

«Это гнусное действие. Решительно осуждаем любые проявления радикализма под видом свободы слова, а также ксенофобию, антисемитизм, исламофобию и христианофобию, в частности, осквернение религиозных священных мест, ценностей и атрибутов. Важно пропагандировать эту позицию с трибун международных организаций, платформы Совета Европы. Нужно принять, что опасность исходит не от религии, а от ее политизации, злоупотребления ради политических целей. Сотрудничество религиозных и политических деятелей на международных платформах ради мира – требование времени», — подчеркнул председатель УМК.