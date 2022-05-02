Ношение медицинских масок в Грузии будет обязательным лишь в общественном транспорте и медучреждениях, заявил премьер Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее медицинские маски были обязательны во всех госучреждениях, школах и магазинах страны.

«Мы решили, что с сегодняшнего дня обязательное использование медицинских масок сохранится лишь в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Все остальные регуляции упраздняются», — сказал премьер на правительственном заседании.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Грузии положительная, за последние сутки было выявлен лишь 51 новый случай заражения.