Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о подробностях эвакуации мирных жителей из Мариуполя, в частности с металлургического комбината «Азовсталь».

Об этом Ермак написал в «Телеграме».

По данным источников в офисе президента, именно Ермак курировал этот процесс.

«Сегодня начали эвакуацию мирных жителей из города Мариуполь, в частности с металлургического комбината «Азовсталь». Там люди несколько недель прятались от российских бомбежек. По состоянию на сегодня нам удалось вывезти более 100 женщин, детей и стариков. Всех везем в Запорожье», — написал Ермак.

По его словам, это лишь первый этап и власть продолжит забирать из Мариуполя граждан и военных.

«Да, это была тяжелая операция и впереди еще много работы, но нас ничто не остановит. Русские создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу, продолжают бомбардировки, но за все будут отвечать», — добавил руководитель Офиса президента.

Он также отметил, что президент взял ситуацию под личный контроль, команда офиса президента и правительства работала над этой задачей нон-стоп.

