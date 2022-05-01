Французская певица Режин (Режин Зильберберг), которую называли «королевой ночи», умерла в воскресенье в возрасте 92 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Ее имя стало символом ярких вечеринок, которые затягивались до самого утра. Она и сама не покидала танцпол до самого закрытия», — отметил актер Пьер Палмаде.

Помимо песенной карьеры, Режин стала известной благодаря организации вечеринок. Как сообщает агентство, за свою жизнь в разное время ей принадлежало более 20 дискотек и ночных клубов.