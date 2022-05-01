Установлен памятник на могиле народного поэта Фикрета Годжи.
Об этом АПА сообщила дочь покойного поэта.
Она отметила, что памятник был установлен сегодня на 1-й Аллее почетного захоронения.
Установлен памятник на могиле народного поэта Фикрета Годжи.
Об этом АПА сообщила дочь покойного поэта.
Она отметила, что памятник был установлен сегодня на 1-й Аллее почетного захоронения.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий