Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону поставки оружия и финансовую поддержку Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале МИД Украины.

Отмечено, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном:

«Стороны обсудили дополнительные санкции против России, поставки оружия и финансовую поддержку Украине. Дмитрий Кулеба также призвал США обеспечить максимальную либерализацию украинского экспорта».