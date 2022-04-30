Из-за санкций, наложенных на дочернюю компанию «Новатэк» Novatek Green Energy, в Польше под угрозой взрыва оказались около 500 вагонов сжиженного газа.

Об этом говорится на сайте компании.

По данным, опубликованным на сайте, такая опасность возникла из-за того, что специалисты лишились возможности контролировать физико-химические свойства сжиженного газа, который находится в железнодорожных цистернах.

«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов», — говорится в сообщении.

При этом в компании говорят, что все упомянутые вагоны въехали на польскую территорию абсолютно легально.

«Из-за физико-химических свойств сжиженного газа в случае длительного простоя вагонов на путях, повышения внешней температуры и при этом рост давления газа в вагонах может привести к выбросу газа в атмосферу, а также его возгоранию, что приведет к мощному и сложному для тушения пожару», — предупредили в Novatek Green Energy.

В связи с этим компания призвала польские власти принять меры для обеспечения безопасной транспортировки груза.