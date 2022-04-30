Нидерландские портовики отказались разгружать судно с российским дизельным топливом в Амстердаме.

Судно «Sunny Liger» со вчерашнего вечера стоит на якоре примерно в сорока километрах от города Эймёйден, пишет NOS.

Работники порта отказываются принимать нефтяной танкер. По данным издания, муниципалитет Амстердама поддерживает их протест.

По закону танкеру, который ходит под флагом Маршалловых островов, разрешено заходить в порт, но экипаж не делал никаких официальных запросов на стыковку.

Ранее танкер Sunny Liger уже отплыл из Швеции в Нидерланды после того, как шведские докеры также отказались его разгружать.