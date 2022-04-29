Концерт группы «Би-2» в Омске 28 апреля не состоялся из-за действий администрации стадиона «Красная звезда», где должно было пройти мероприятие, сообщила группа на своей странице во «ВКонтакте».

Читайте также: «Би-2» отменила концерт в Омске из-за буквы Z

«Би-2» уже были готовы к выступлению, когда представители площадки начали демонтировать декорации группы — «черный «кабинет» вокруг сцены, который обеспечивает ее визуальную изоляцию». Эта конструкция устанавливается на всех концертах, отметили в группе.

Изменение внешнего вида зала были согласованы, указала «Би-2», но незадолго до начала выступления администрация стадиона вызвала автокран для демонтажа декораций, закрывших «плакат с предыдущего мероприятия». Кроме того, руководство стадиона выставило дополнительную охрану, чтобы не пускать зрителей в зал, и отказалось ее убирать, добавили в «Би-2». Поклонники группы ждали начала концерта несколько часов.

«Представители площадки отказались возвращать нашу декорацию на место <…>. Мы пытались достучаться до администрации площадки, объясняя, что вкупе с отказом впускать наших поклонников они фактически срывают наше выступление — однако мы не были услышаны», — пишет группа.