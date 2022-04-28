Рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске за 15 минут до его начала, сообщает местное издание Om1.ru. Причиной стал баннер «Za президента». Его не сняли со сцены перед концертом.

Сначала организаторы концерта завесили растяжку черным полотном, однако руководство площадки попросило их убрать ткань.

В ответ музыканты просто уехали, рассказали изданию «Подъём» в спорткомплексе «Красная звезда», где должно было пройти шоу.

Как сообщает издание «Фонтанка», зрителям об отмене концерта не сообщили.

«Мы стояли [у входа] минут 40, потом нас отправили к центральному входу. Никто не выходил, ничего не объявляли, но и людей в сам комплекс не пускали. Я позвонила на вахту и спросила, отменили ли концерт. Там сказали, что отменили», — рассказала местная жительница Людмила Середа.

Ранее в Тюмени группа ДДТ также отказалась выступать в зале с большой нарисованной буквой Z.