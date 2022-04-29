Временный поверенный в делах Афганистана в Москве от правительства «Талибана» Джамал Насир Гарвал начал работу и приступил к исполнению обязанностей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, цитату приводит ТАСС.

Представитель талибов — первый дипломат, назначенный на работу в России после прихода движения к власти в августе 2021 года.

«Развиваем наши отношения и в том, что касается работы афганского посольства в Москве. В прошлом месяце мы выдали официальную аккредитацию кандидату, которого движение талибов выдвинуло на позицию временного поверенного в делах Афганистана в России», — рассказал министр.