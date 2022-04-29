«Курс маната продолжит оставаться стабильным».

Об этом заявил на пресс-конференции новый председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, передает АПА.

«Учитывая геополитические и геоэкономические условия, профицит счета текущих операций платежного баланса в настоящее время, профицит фискального бюджета в целом, рост инфляции, позиция Центрального банка продолжает оставаться в режиме стабильного обменного курса»,- добавил Т.Кязымов.

Он отметил, что плавающий курс требует более фундаментального подхода.