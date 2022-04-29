«Курс маната продолжит оставаться стабильным».
Об этом заявил на пресс-конференции новый председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов, передает АПА.
«Учитывая геополитические и геоэкономические условия, профицит счета текущих операций платежного баланса в настоящее время, профицит фискального бюджета в целом, рост инфляции, позиция Центрального банка продолжает оставаться в режиме стабильного обменного курса»,- добавил Т.Кязымов.
Он отметил, что плавающий курс требует более фундаментального подхода.
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