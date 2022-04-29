В целях обеспечения беспрепятственного передвижения граждан Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступает к капитальному ремонту автомобильной дороги Баку-Губа-Госграница Российской Федерации.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ремонтные работы будут проводиться начиная с 88-го километра дороги в направлении Баку.

Работы будут проводиться участками, с учетом интенсивности движения на трассе. Движение транспорта в районе проведения работ будет полностью ограничено. Во время ремонтных работ будет обеспечено двустороннее движение на полосе в обратном направлении.

Водителей просят с пониманием подходить к ремонтным работам, соблюдать осторожность при движении по местности, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.