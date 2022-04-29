Польша уже передала Украине около 200 танков T-72, десятки гаубиц, беспилотников, ракет и гранатометов.

Как сообщает Polskie Radio, таким образом Варшава в пользу Киева лишилась половины своего танкового арсенала, так как «в стране было около 400 таких машин».

«Часть из них была по решению военного ведомства от 2019 года модернизирована. Однако на Украину в первую очередь были отправлены танки, которые не попали под программу модернизации», — пишет издание.

Всего же, как приводится в материале, Варшава уже передала Украине вооружений на $7 млрд, уточняет радиостанция. Среди них самоходные гаубицы, гранатометы, ракеты воздух-воздух, беспилотники и боеприпасы.