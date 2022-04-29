Министерство иностранных дел Израиля рекомендовало гражданам своей страны покинуть непризнанное Приднестровье в кратчайшие сроки.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в непризнанном Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть непризнанное Приднестровье как можно скорее», — сказано в сообщении МИД.

Кроме того, МИД призывает граждан Израиля, планирующих прибыть в непризнанное Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку на это время.