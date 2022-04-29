Латвия, готовящаяся полностью отказаться от импорта газа из России, может прекратить такие закупки с 2023 года, сообщает агентство BNS со ссылкой на оценки латвийского правительства.

Сейм Латвии в четверг во втором, промежуточном, чтении поддержал поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России.

Пока окончательно не ясно, когда этот запрет вступит в силу. Ожидается, что дата будет обсуждаться при рассмотрении поправок в окончательном чтении.

По словам парламентского секретаря министерства экономики Илзе Индриксоне, хотя в ближайшее время поставки газа из России не планируются, для того, чтобы полностью от них отказаться, Латвии потребуются услуги будущего эстонского терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту Палдиски, учитывая риски следующего отопительного сезона и потенциальные риски рассинхронизации энергосистемы с Россией.