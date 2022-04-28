Российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН. Об этом в четверг, 28 апреля, сказал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на брифинге в Киеве после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Одна из ценностей ООН – уважение к территориальной целостности. Это фундаментально, – подчеркнул Гутерриш.

Он признал, что «Совет Безопасности ООН не смог сделать все, что в его силах» для разрешения конфликта. При этом генсек отметил, что «мужчины и женщины в Организации Объединенных Наций работают каждый день для народа Украины, бок о бок со многими смелыми украинскими организациями».

«Мы не сдадимся. Мы будем бороться с применением силы», – добавил генсек.