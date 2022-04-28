Сообщения о планах Польши «аннексировать запад Украины» — это ложь, цель которой посеять недоверие между Киевом и Варшавой.

Об этом написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Так он отреагировал на слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкин, который заявил, что Польша хочет вернуть «исторические владения на западе Украины под предлогом защиты от российской агрессии».

«Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на западную Украину повторяется уже несколько лет», — заявил Жарин.

По его словам, целью такой «информационной операции» является «укрепление недоверия между Украиной и Польшей, подрыв сотрудничества между Украиной и США, представление Запада в виде агрессивного субъекта по отношению к России, а Польши — как «поджигателя войны», который представляет угрозу для всего НАТО и Европы».