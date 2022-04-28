Азербайджан не использовал тяжелое вооружение для освобождения города Шуша.

Об этом сказал в четверг помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на международной конференции в Шуше на тему «Развитие и сотрудничество на Южном Кавказе», передает Тренд.

«Мы не использовали тяжелое вооружение для освобождения города Шуша, так как высоко ценим культурную, историческую составляющую города», — сказал Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что Шуша занимает особое место в сердцах азербайджанцев.

По словам Гаджиева, Карабахское ханство с центром в Шуше заложило основы для формирования азербайджанцев в качестве единой нации.

Азербайджан продолжит развивать свои силы безопасности и обороны, сказал Хикмет Гаджиев.

«Мы не можем забыть все, что произошло за последние 30 лет в Карабахе, и продолжим выстраивать свои силы обороны», — сказал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией.

«Азербайджан не ищет мести. Мы стремимся к справедливости», — сказал Гаджиев.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией послужит развитию интеграции на Южном Кавказе, отметил Гаджиев.

По его словам, Армения все еще воздерживается от конкретных шагов, которые пойдут ей на пользу.

Помощник президента отметил, что совместное развитие в различных секторах, таких как транспорт, торговля и энергетика, принесет социально-экономические выгоды Азербайджану, Армении и региону в целом.