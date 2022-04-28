Украинские военные уже начали тестировать австралийские броневики типа Bushmaster.
Партия бронеавтомобилей, которая поступит в распоряжение украинской армии, будет насчитывать 20 единиц.
Украинские военные уже начали тестировать австралийские броневики типа Bushmaster.
Партия бронеавтомобилей, которая поступит в распоряжение украинской армии, будет насчитывать 20 единиц.
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