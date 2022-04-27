Министр обороны Алексей Резников призвал к устойчивости и единству в ближайшие недели войны против России, накопившей силы для масштабного наступления на востоке Украины.

Об этом он написал в соцсети Facebook.

Резников после успешного саммита на авиабазе «Рамштайн» призвал к сдержанным ожиданиям. В ближайшие несколько недель ситуация будет оставаться сложной.

«Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас», – отметил министр.

По его словам, объемы военно-технической помощи Украине будут только расти. Тем не менее, в ближайшие дни украинцам понадобятся полная стойкость и чрезвычайное единство.

«Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов», – заявил Резников.

Министр предположил, что на пути к победе Украина еще столкнется с разрушениями и болезненными жертвами. Но украинцы обязаны выдержать эти испытания. «И мы выдержим!» – резюмировал глава Минобороны.