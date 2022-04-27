Родители погибших армянских оккупантов 27 апреля вновь вышли на акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры Армении. Они ожидают реакции антикоррупционного комитета.

Они недовольны тем, что их требование – начать уголовное преследование в отношении Никола Пашиняна – прокуратура передала на рассмотрение следователю. Решения по этой части все еще нет, уточняет News.am.

Депутат от блока «Армения» Гегам Назарян, чей сын также погиб во время 44-дневной войны, отметил, что они требуют от генерального прокурора назвать конкретную дату принятия решения.

«Мы требуем принять решение в течение 48 часов. Сейчас не будем говорить о том, что будет после того или иного решения», – отметил он.