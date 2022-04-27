После Баку Сумгайыт стал вторым азербайджанским городом, отправившим гумпомощь в Украину.

Об этом сегодня заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский

«Это неудивительно, ведь Сумгайыт и Черкассы объединяет искреннее партнерство. Здесь знают, что такое дружба и взаимопомощь.

В ближайшее время в Украину ожидается поступление продуктов длительного хранения (консервы, каши, сухие пайки и др.), а также детского питания, медикаментов и одежды», — отметил дипломат.

«Выражаем благодарность руководству исполнительной власти города Сумгайыт, предприятиям и жителям за искреннее отношение.

Надеемся, что другие города и районы Азербайджана также помогут нашей стране в это непростое для Украины время!», – заявил глава дипмиссии.

