После начала российского вторжения в Украину разведка США предоставила украинским военным данные о том, когда и куда Россия должна нанести удар, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники среди бывших и действующих американских чиновников.

По словам собеседников издания, данные передавались практически в реальном времени. Среди них — спутниковые снимки, а также другая информация, в том числе о том, где действуют определенные типы российских подразделений.

Полученная информация помогла Украине отвести средства ПВО и авиацию от обстрелов, сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны и сорвать штурмовую операцию на аэродроме Гостомель. Это не позволило военным РФ перебросить дополнительные силы под Киев.

Кроме того, с помощью данных американской разведки обеспечивается безопасность президента Украины Владимира Зеленского. ЦРУ использует «значительные ресурсы» на сбор информации для его защиты, а также консультируется с украинской стороной о том, как лучше перевозить главу государства, рассказали собеседники телеканала.

По данным NBC News, благодаря разведданным Украина продолжает перебрасывать ПВО и авиацию почти каждый день.

«Российские военные буквально бомбят пустые поля там, где когда-то находились средства противовоздушной обороны», — заявил изданию один из источников, отметив, что переданная информация «оказала огромное влияние на возможности российских военных на земле».