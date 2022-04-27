Состоялось заседание правления Федерации бокса Азербайджана (ABF).

Как сообщили в федерации, на заседании был обсужден вопрос участия в мужском чемпионате Европы по боксу, который будет проведен 21-31 мая в столице Армении Ереване.

По итогам обсуждений с учетом выборов в Международную ассоциацию бокса, которые пройдут в мае, учебно-тренировочных сборов и программ подготовки наших спортсменов к чемпионату мира, а также других важных моментов было принято решение не участвовать в чемпионате Европы.