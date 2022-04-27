В китайской провинции Хэнань зафиксировали первый в Китае случай заражения человека птичьим гриппом H3N8 (подтип вируса гриппа А). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Заболевшим оказался четырехлетний мальчик. В доме, где живет ребенок, разводили цыплят, кроме того, недалеко от его дома обитают дикие утки, указали в госкомитете. Первые симптомы, включая лихорадку, появились у мальчика 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния. После проведенного 24 апреля анализа выяснилось, что у ребенка инфекция H3N8.

По предварительной оценке экспертов, вирусом гриппа H3N8 заражаются птицы, он прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 находили у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, отметили в ведомстве.

Специалисты считают, что данный случай является единичным, в связи с чем широкое распространение вируса является крайне маловероятным.