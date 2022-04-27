Боевые потери российской армии с начала вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро среды, 27 апреля, составили около 22 400 человек личного состава, сообщается в Facebook Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 939 танков, 2342 боевые бронированные машины, 421 артиллерийскую систему, 149 реактивных систем залпового огня, 71 средство противовоздушной обороны, 185 самолетов и 155 вертолетов.

Кроме того, российские войска потеряли 1666 единиц автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 207 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 31 единицу специальной техники.

Таким образом, согласно сводкам Генштаба, за сутки было уничтожено около 300 российских военных, 21 танк, 34 ББМ, 5 артсистем, 2 средства ПВО, 1 самолет, 1 вертолет, 2 беспилотника и 23 автомобиля.

«Наибольшие потери противника (за минувшие сутки) наблюдались на Кураховском и Изюмском направлениях», — отмечается в сводке.