Взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской республике связаны с противоборствующими силами внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации, заявила на брифинге президент Молдавии Майя Санду, передает РИА Новости.

«По нашей информации, попытки эскалации связаны с силами внутри Приднестровья, которые выступают за войну и заинтересованы в дестабилизации ситуации, однако мы продолжаем собирать информацию», — заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.