Мир сейчас переживает момент истины, решая вопрос о том, будет ли человечество жить на основе Устава ООН или смирится с диктатом отдельной стороны с группой сателлитов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Я считаю, что такого рода разговор невозможно пытаться откладывать и откладывать. Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, когда наступает момент истины: либо мы все смиримся, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решает, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН. Вот, собственно говоря, очень простой выбор», — отметил глава МИД РФ.

Попытки создания альтернативных партнерств и альянсов для обсуждения ключевых вопросов международной политики вне рамок универсальных форматов под эгидой ООН противоречат уставу всемирной организации, сказал дипломат.

«Мы говорили о судьбах ООН в целом, о тех попытках наших западных коллег, прежде всего, выносить обсуждение ключевых вопросов за рамки универсальных форматов под эгидой ООН и ее системы, плодить различные партнерства, различные призывы, которые презентуются как клуб «передовиков», клуб избранных», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в том же русле идет инициатива Франции и Германии по созданию альянса мультилатералистов. «Что это, как не конкуренция с ООН? — усомнился он. — Или инициатива США, которые в прошлом году провели саммит демократий, куда приглашения выписывали самостоятельно, ни с кем не советуясь, что тоже, и мы сегодня привлекли к этому внимание наших собеседников, является опасным звонком для ООН, попыткой перечеркнуть базовые правила Устава ООН, базовый принцип Устава ООН, а именно то, что организация была создана на основе суверенного равенства государств».

«Это записано в Уставе ООН, об этом нужно напоминать, и мы будем чаще это делать, чтобы никто ни в Нью-Йорке, ни в столицах стран-членов об этом не забывал», — подчеркнул Лавров.