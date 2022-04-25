В ООН призвали к защите шести неправительственных организаций Палестины, включенных властями Израиля в список террористических организаций. Об этом говорится в заявлении экспертов всемирной организации по правам человека.

В заявлении говорится, что официальный Тель-Авив в октябре 2021 года принял данное решение, не опираясь на какие-либо конкретные доказательства. «Аргументов Израиля было недостаточно, чтобы убедить правительства и международные организации прекратить финансовую поддержку этим организациям», — говорится в заявлении.

Израиль вот уже 6 месяцев не может доказать точность своих утверждений в отношении этих организаций, говорится в заявлении. «Призываем правительства и международные организации, которые поддерживают эти организации, осознать, что претензии Израиля необоснованно, и продолжить финансовую поддержку», — отметили в организации.

Эксперты подчеркнули, что Израиль злоупотреблял законами о борьбе с терроризмом для нападений на палестинские неправительственные организации.

В заявлении говорится, что государства-члены ООН должны регулировать свои законы о борьбе с терроризмом в соответствии с международным правом.