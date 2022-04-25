В поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружили третье место массового захоронения жителей города. На спутниковых снимках видно, что длина траншей составляет до 70 метров. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что третье место массового захоронения под Мариуполем зафиксировал спутник Planet. Траншеи для братской могилы появились на кладбище Старого Крыма 24 марта, практически сразу после оккупации поселка российскими войсками.

На спутниковых снимках можно увидеть, что длина траншей составляет 60-70 метров. Общая протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.