Google изменила дизайн баннера, который предлагал пользователям принять все отслеживающие cookie-файлы, сообщает портал SecurityLab.

На него добавили кнопку «запретить все», которая дает возможность отказаться от всех cookie-файлов. Раньше пользователи могли видеть крупную кнопку «принять все» и графу «настроить файлы», в которой пользователь мог отключить ненужные пункты.

Однако такое расположение кнопок вынуждало пользователей принимать cookie-файлы в интересах рекламного бизнеса Google. За это компанию оштрафовали во Франции на €150 млн, и дали три месяца на исправление баннера.

В Google заявили, что пока обновление доступно только для французских пользователей, в будущем компания будет распространять опыт на остальные страны Европы.