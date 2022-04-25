С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 900 военнослужащих убитыми, сбито более 200 беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России составили:

Личный состав — около 21900 человек

Танки — 884

Боевые бронированные машины — 2258

Артиллерийские системы — 411

РСЗО — 149

Средства ПВО — 69

Самолеты — 181

Вертолеты — 154

Автомобильная техника — 1566

Корабли/катера — 8

Цистерны с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 201

Специальная техника — ​​28

Пусковые установки ОТРК — 4.

«Наибольшие потери противника за сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ). Данные уточняются», — отметили в Генштабе.