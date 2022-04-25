С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 900 военнослужащих убитыми, сбито более 200 беспилотников.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России составили:
Личный состав — около 21900 человек
Танки — 884
Боевые бронированные машины — 2258
Артиллерийские системы — 411
РСЗО — 149
Средства ПВО — 69
Самолеты — 181
Вертолеты — 154
Автомобильная техника — 1566
Корабли/катера — 8
Цистерны с ГСМ — 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 201
Специальная техника — 28
Пусковые установки ОТРК — 4.
«Наибольшие потери противника за сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ). Данные уточняются», — отметили в Генштабе.
Добавить комментарий