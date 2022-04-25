Москва отмечает взвешенную позицию Баку и Еревана по Украине — даже в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании партнеры выстраивают политику, основываясь на национальных интересах, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Отмечаем взвешенную позицию наших азербайджанских и армянских партнеров в отношении ситуации вокруг Украины и связанной с этим беспрецедентной антироссийской кампанией со стороны Запада. Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами», — сказал дипломат.