Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари прибудет в Азербайджан. Данную информацию озвучил посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

Согласно заявлению дипломата, в следующем месяце также состоятся взаимные визиты.

«Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев может посетить Иран. Также в Баку пройдет заседание Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Ожидается приезд иранской делегации во главе со спикером парламента и делегация», — заявил дипломат.