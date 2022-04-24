С начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли. Об этом в эфире «Украина 24» сообщил мэр города Вадим Бойченко

«Мы уже сегодня имеем печальную цифру — более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, к сожалению, погибли», — сообщил он.

Также Бойченко отметил, что россияне продолжают срывать эвакуацию из города.

«Мы понимаем, что более 100 тысяч населения, к сожалению, остается в городе. Они умоляют о спасении. Я еще раз хочу подчеркнуть — к сожалению, двое суток российские войска срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними», — говорит городской голова.