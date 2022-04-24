Украинские военные в осажденном Мариуполе находятся не только на территории завода «Азовсталь». Они располагаются еще в четырех местах.

Об этом говорится в интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания «Медуза».

По его словам, заявление министра обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя не соответствует правде.

«Ну все как обычно. Во-первых, наши военные, кроме «Азовстали», находятся еще в четырех местах в Мариуполе», — отметил он.

Он также подчеркнул, что российские войска понесли большие потери при попытке штурмовать «Азовсталь».

«Понесли очень большие потери, как раз накануне заявления Шойгу. Вся эта сценка Путин — Шойгу (речь идет о докладе на этой неделе) смешная. Они же наверняка там с Шойгу не только Мариуполь обсуждали. А показали нам это. Для чего? Во-первых, Шойгу был в гражданском костюме. Это такой жест умиротворения. Во-вторых, они наврали, что Мариуполь взят. В-третьих, Путин сказал: «Окружить и не выпускать». Чтобы окружить, нужно в три раза больше войск, чем для того, чтобы штурмовать. А войска они в это время забирают на другие территории, где у них не очень получается», — добавил Арестович.

Он отметил, что украинские защитники будут выходить на вылазки, и весь мир увидит очередную ложь России о контроле Мариуполя.