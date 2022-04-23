В хорватском Дубровнике стартовал Кубка Европы по дзюдо, в котором принимают участие и азербайджанские спортсмены.

В первый день соревнования наши атлеты завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль, передает Report.

Так, дзюдоист Исмаил Ибрагимов, выступая в весовой категории 66 кг, завоевал золотую медаль, победив своего итальянца Леонардо Валериана. Аналогичного успеха добился и Нариман Мирзоев, который в весовой категории 73 кг одолев итальянского представителя Габриэле Сулли, поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Еще один азербайджанский спортсмен Назир Талыбов (60 кг) завоевал бронзовую медаль.