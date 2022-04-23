Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию в Киеве на станции метро.

По его словам, он готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я не боюсь встречи с президентом [Путиным]. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что ничего не боится, голыми руками останавливал танки. Как и ВСУ, нацгвардейцы. Люди боятся за своих детей, да. И потому нормальный лидер не должен бояться, когда речь идет о нашей державе и независимости».

Зеленский отметил, что всегда РФ хотела оказать влияние на Украину.

«Нас не считали и не считают в РФ независимым государством, не уважают культуру, наши ценности. Мы сегодня боремся за это — за независимость, за свободу», — добавил он.

«Что касается поставок оружия, нам всё равно, что думает по этому поводу Россия. Хотя они и сами нам много техники поставили — мы помним, как они бросали вооружение и убегали», — сказал Зеленский.

Зеленский подтвердил, что Украина выйдет из переговоров с РФ, если не удастся урегулировать ситуацию вокруг Мариуполя или если Россия пойдет на проведение «референдумов» на захваченных территориях:

«Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на любых оккупированных территориях Украины, Украины выйдет из любых переговоров».