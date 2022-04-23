Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых обсудили новую фазу помощи Киеву, включаю поставки тяжелых вооружений.

Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига.

«Разговаривали об оборонной поддержке. И мы тут говорим о новой фазе, новом качестве, новом этапе помощи союзников Украине в военной помощи. Речь идет уже о тяжелой технике… Помощь идет, уже пришла», — сказал Сибига.

Кроме того, стороны обсудили санкции и будущую систему безопасности Европы, добавил он.