Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче своей команды против «Арсенала» отметился забитым мячом. Он стал для него 100-м в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Таким образом, португалец стал первым в мире игроком, которому удалось забить 100 голов сразу в двух топ-чемпионатах: испанской Ла Лиге и АПЛ.

Стоит отметить, что эта игра стала для него первой после смерти новорожденного ребенка.

Напомним, что Роналду на протяжении девяти сезонов защищал цвета мадридского «Реала». Он забил 311 мячей в 292 матчах Ла Лиги.